Площадь возгорания на полигоне в Новороссийске сократилась до 50 кв. метров

По состоянию на 9:00 16 апреля, на территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

К утру 16 апреля площадь подслойного тления удалось сократить до 50 кв. м. В настоящее время на месте работают 16 человек и 11 единиц техники.

Для тушения пожара отсыпали уже 84,7 тыс. кубометров грунта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начался в ночь на 13 марта. К середине дня площадь выросла до 2,5 тыс. кв. м. Локализовать пожар удалось около 15:00 18 марта. В течение следующих дней его площадь начала сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края проводит проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

В Новороссийске опровергли расширение тлеющего мусорного полигона за счет леса. Специалисты взяли пробы воды из реки и ручья на анализ. Проводится химический анализ образцов почвы и воды из левого притока реки Озерейки. По результатам анализа определят нанесенный ущерб и примут меры.