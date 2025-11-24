На стол и в подарок: простой рецепт домашних шоколадных трюфелей

Рецепт простой и надежный. Домашние шоколадные авторские трюфели, будут выглядеть как магазинные, но в них еще будет частичка нашей души. А это бесценно!

Повод, чтобы приготовить домашние шоколадные трюфели искать не нужно. Он найдется всегда. Отправляясь в гости, можно захватить коробочку этих сладостей, собственноручно приготовленных и красиво упакованных. Можно подать их на новогодний стол — на десерт между мандаринами и безалкогольным глинтвейном. Или приготовить просто так, если вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького, необычного и нарядного.

Домашние трюфели «Тайна в шоколаде»

Это классический рецепт. К его созданию приложили руку лучшие кондитеры, пожелавшие остаться неизвестными, только для того, чтобы мы могли дать этому нежному, тающими во рту, с насыщенным шоколадным вкусом лакомству свое собственное наименование.

Для приготовления нам понадобятся:

Темный шоколад — 200 г

Густые сливки 33-35% — 100 мл

Сливочное масло — 50 г

Какао-порошок для обсыпки — 4-5 ст. л.

Как готовим:

Шоколад ломаем на мелкие кусочки и складываем в сухую жаропрочную миску. Чем мельче искрошим шоколад, тем быстрее он растает.

В небольшом ковшике нагреваем сливки почти до кипения, но кипеть не даем! Как только на поверхности появятся первые пузырьки — сразу снимаем с огня, заливаем ими кусочки шоколада и оставляем на 2-3 минуты, не перемешивая. Как только шоколад сам начнет подтаивать, начинаем аккуратно перемешивать массу венчиком или лопаткой от центра к краям. У нас получится блестящий крем. Гладкий и однородный.

Добавляем в теплую шоколадную массу мягкое сливочное масло. Снова тщательно перемешиваем до полного соединения.

Накрываем миску пищевой пленкой, добиваясь ее контакта с поверхностью массы, чтобы не образовалась ненужная нам корочка. Убираем в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на всю ночь — масса должна затвердеть.

После достаем ее из холодильника и формируем трюфели. Чайной ложкой набираем немного массы и быстрыми движениями скатываем круглые или овальные шарики диаметром 2-3 см. Идеальной формы добиваться не нужно. В этом-то и прелесть домашних конфет.

Чтобы масса не липла к рукам, смачиваем ладони холодной водой или работаем в одноразовых перчатках. Формируем трюфели очень быстро.

В тарелку или в миску насыпаем какао-порошок и обкатываем в нем каждый шарик-цилиндрик со всех сторон, чтобы они были полностью «припылились».

Остается упаковать наши трюфели в крафтовые коробочки или выложить на красивое винтажное блюдо.

Несекретные секреты

Чем качественнее будет шоколад, тем вкуснее будут трюфели! Лучше брать тот, что с содержанием какао от 55% и выше.

Сливочное масло достаем из холодильника заранее. Растапливать его не нужно. Достаточно, если оно будет комнатной температуры.

Для пикантного вкуса можно использовать коньяк, ром или ликер, добавляя 1-2 ст. л. в процессе перемешивания массы.

По желанию — используем цедру апельсина, ванильный сахар или молотую корицу — ½ ч. ложки.

Несложные усложнения

Можно отступить от классики и вместо какао использовать для обвалки трюфелей другие варианты, чтобы наши трюфели были уникальными.

Кокосовая стружка придаст десерту нежный тропический вкус.

Молотые орехи добавят хруста и аромата. Красивый контраст создадут тертый белый или молочный шоколад.

Цветная кондитерская присыпка обеспечит праздничное настроение.

А если хотим удивить особой текстурой — измельчаем в крошку печенье или пряники и панируем наши трюфели в ней.

Как эффектно подарить

Покупаем в магазине канцтоваров красивую картонную коробку, выстилаем ее дно пергаментной бумагой, гофрированным кружевом или бумажной стружкой. Раскладываем трюфели в шахматном порядке и — готово!

Прозрачная стеклянная банка, перевязанная лентой и кусочком мешковины, будет смотреться очень стильно и нарочито по-домашнему.

Можно разложить трюфели на красивой «подарочной» тарелке. Плотно обтянуть ее пищевой пленкой, украсить лентой или бантом и так презентовать.

Как видите — домашние трюфели это простота, дающая невероятный простор для творчества. Такой душевный и вкусный подарок ваши близкие точно оценят по достоинству!

