На пляже в Анапе умер пожилой мужчина

Трагический случай произошел утром 2 сентября на пляже санатория «Малая бухта».

Очевидцы рассказали, что самочувствие пожилого резко ухудшилось во время отдыха на пляже. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, им не удалось его спасти, пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние несколько дней на пляжах в районе Малой бухты в Анапе естественной смертью умерли еще двое пожилых мужчин. Первый случай произошел 28 августа , а второй 31 августа.