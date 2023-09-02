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На пляже в Анапе умер пожилой мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-v-anape-umer-pozhiloj-muzhchina
На пляже в Анапе умер пожилой мужчина
Фото из соцсетей

Трагический случай произошел утром 2 сентября на пляже санатория «Малая бухта».

Очевидцы рассказали, что самочувствие пожилого резко ухудшилось во время отдыха на пляже. Ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, им не удалось его спасти, пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние несколько дней на пляжах в районе Малой бухты в Анапе естественной смертью умерли еще двое пожилых мужчин. Первый случай произошел 28 августа , а второй 31 августа.

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