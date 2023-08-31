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Пожилой мужчина утонул на диком пляже в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-muzhchina-utonul-na-dikom-plyazhe-v-anape
Пожилой мужчина утонул на диком пляже в Анапе
Фото из соцсетей

Трагический случай произошел днем 31 августа на Высоком берегу в районе Малой бухты.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчине стало плохо во время купания. Его вытащили на берег и вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать утонувшего, но, к сожалению, им это не удалось. У мужчины остановилось сердце. Один из пользователей написал, что ему было 86 лет.

Читайте также: 74-летний мужчина умер на пляже в Анапе в районе Малой бухты. Это произошло 28 августа. Ему резко стало плохо, когда он купался в море. Он умер естественной смертью в присутствии медиков скорой помощи.

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