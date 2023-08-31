Пожилой мужчина утонул на диком пляже в Анапе

Трагический случай произошел днем 31 августа на Высоком берегу в районе Малой бухты.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что мужчине стало плохо во время купания. Его вытащили на берег и вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать утонувшего, но, к сожалению, им это не удалось. У мужчины остановилось сердце. Один из пользователей написал, что ему было 86 лет.

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