Пожилой мужчина умер на пляже в Анапе

Это произошло 28 августа в районе Малой бухты. Очевидцы рассказали в соцсетях, что накрытый труп пролежал на пляже как минимум несколько часов.

Выяснилось, что на пляже умер 74-летний мужчина. Ему резко стало плохо, когда он купался в море. Он умер естественной смертью в присутствии медиков скорой помощи.

По предварительной информации, у пенсионера во время купания в море случился сердечный приступ, пишет газета «Анапское Черноморье».

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