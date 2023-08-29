Пожилой мужчина умер на пляже в Анапе
Происшествия
29.08.2023 11:16
Это произошло 28 августа в районе Малой бухты. Очевидцы рассказали в соцсетях, что накрытый труп пролежал на пляже как минимум несколько часов.
Выяснилось, что на пляже умер 74-летний мужчина. Ему резко стало плохо, когда он купался в море. Он умер естественной смертью в присутствии медиков скорой помощи.
По предварительной информации, у пенсионера во время купания в море случился сердечный приступ, пишет газета «Анапское Черноморье».
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