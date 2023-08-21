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Двое школьников утонули в реке Кубань в Краснодарском крае, попав в водоворот

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-shkolnikov-utonuli-v-reke-kuban-v-krasnodarskom-krae-popav-v-vodovorot
Двое школьников утонули в реке Кубань в Краснодарском крае, попав в водоворот
Фото издания "Усть-Лабинск Инфо"

Трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской. Тела утонувших детей пока не нашли, на месте работают водолазы.

Известно, что в тот день несколько 14-летних мальчиков пришли на берег реки Кубань, чтобы искупаться. Двое из них купались возле берега, а двое других решили заплыть по глубже.

Примерно через 20 минут на берегу услышали крики о помощи. Мальчики увидели, что их товарищи барахтаются в воде. На помощь им бросился мужчина, но, к сожалению, он не успел до них добраться. Тонувшие школьники скрылись под водой. По словам очевидцев, они попали в водоворот.

Утонувшие ребята воспитывались в благополучных семьях, а в своих школах характеризовались положительно, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

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