Двое школьников утонули в реке Кубань в Краснодарском крае, попав в водоворот

Трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской. Тела утонувших детей пока не нашли, на месте работают водолазы.

Известно, что в тот день несколько 14-летних мальчиков пришли на берег реки Кубань, чтобы искупаться. Двое из них купались возле берега, а двое других решили заплыть по глубже.

Примерно через 20 минут на берегу услышали крики о помощи. Мальчики увидели, что их товарищи барахтаются в воде. На помощь им бросился мужчина, но, к сожалению, он не успел до них добраться. Тонувшие школьники скрылись под водой. По словам очевидцев, они попали в водоворот.

Утонувшие ребята воспитывались в благополучных семьях, а в своих школах характеризовались положительно, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

Читайте также: в Апшеронском районе в реке утонула женщина. Это произошло 11 августа около 21:00.