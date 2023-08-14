В Апшеронске в реке утонула женщина, ее ищут третий день

Сообщение о том, что в реке пропала женщина, поступило в ЕДДС Апшеронского района 11 августа около 21:00.

Спасатели выехали на место и установили, что на берегу реки отдыхала компания местных жителей. По их словам, знакомая пошла купаться и на берег больше не вернулась. Предположительно, женщина утонула.

Спасатели «Кубань-СПАС» и Апшеронского аварийно-спасательного отряда приступили к поискам пропавшей. Женщину обнаружить не удалось.

На место происшествия 14 августа прибыли водолазы из Тихорецка. Поисковая операция продолжается, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Читайте также: девушка утонула в реке Челбас в Краснодарском крае.