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Девушка утонула в реке Челбас в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-utonula-v-reke-chelbas-v-krasnodarskom-krae
Девушка утонула в реке Челбас в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Ленинградского района

Трагедия произошла 13 августа в поселке Образцовом Ленинградского района.

Там, 30-летняя девушка отправилась отдыхать на берег реки Челбас и утонула. Причины и обстоятельства ее смерти устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба администрации Ленинградского района.

По данным краевого ГУ МЧС, на водных объектах региона складывается неблагоприятная ситуация. Люди продолжают купаться в потенциально опасных местах. Они предпочитают не замечать береговые запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности

Жителям и гостям Кубани рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности во время отдыха у водоемов. Оптимальнее всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева, в ясную и безветренную погоду. Температура воды должна быть более +15 °С. При неважном самочувствии в воду лучше не заходить.

Читайте также: трое человек утонули в Краснодарском крае в течение суток 12 и 13 августа. Основная причина трагедий в водоемах — неправильное поведение во время купания. Люди отдыхают у воды в алкогольном опьянении и нарушают правила безопасности.

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