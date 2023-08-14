Девушка утонула в реке Челбас в Краснодарском крае

Трагедия произошла 13 августа в поселке Образцовом Ленинградского района.

Там, 30-летняя девушка отправилась отдыхать на берег реки Челбас и утонула. Причины и обстоятельства ее смерти устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба администрации Ленинградского района.

По данным краевого ГУ МЧС, на водных объектах региона складывается неблагоприятная ситуация. Люди продолжают купаться в потенциально опасных местах. Они предпочитают не замечать береговые запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности

Жителям и гостям Кубани рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности во время отдыха у водоемов. Оптимальнее всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева, в ясную и безветренную погоду. Температура воды должна быть более +15 °С. При неважном самочувствии в воду лучше не заходить.

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