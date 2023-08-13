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Трое человек утонули в Краснодарском крае за последние сутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-chelovek-utonuli-v-krasnodarskom-krae-za-poslednie-sutki?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Трое человек утонули в Краснодарском крае за последние сутки
Фото пресс-службы администрации Сочи

Основная причина трагедий в водоемах — неправильное поведение во время купания. Люди отдыхают у воды в алкогольном опьянении и нарушают правила безопасности.

К сожалению, это приводит к летальным исходам. Только за 12 и 13 августа в водоемах Кубани погибли три человека.

«Ситуация, складывающаяся на водных объектах региона, неблагоприятная. Люди продолжают купаться в потенциально опасных местах. Они предпочитают не замечать береговые запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям Кубани рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности во время отдыха у водоемов. Оптимальнее всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева, в ясную и безветренную погоду. Температура воды должна быть более +15 °С. При неважном самочувствии в воду лучше не заходить.

Кроме того, особое внимание следует уделять безопасности детей. Их нельзя оставлять без присмотра во время купания.

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