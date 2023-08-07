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Подросток утонул в озере в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-utonul-v-ozere-v-apsheronskom-rajone
Подросток утонул в озере в Апшеронском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла 6 августа в окрестностях хутора Зазулин.

Известно, что 15-летний подросток из Апшеронска приехал погостить к родственникам. Он отправился с двумя парнями искупаться на озеро без сопровождения взрослых.

Во время купания мальчик нырнул в воду и не всплыл на поверхность. Подростки позвали на помощь. Вскоре на место прибыли скорая помощь и спасатели.

Тело утонувшего школьника нашли через 1,5 часа. Медики констатировали смерть из-за утопления, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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