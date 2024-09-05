На место задержанного главы Черноморского поселения выбрали нового руководителя

Главу Черноморского городского поселения Владимира Жигулина задержали 3 сентября во время совещания в администрации Северского района.

По итогам внеочередной сессии муниципальные депутаты решили назначить Анну Мосину на должность врио главы Черноморского поселения. Ранее она руководила отделом по вопросам благоустройства и ЖКХ поселения, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из пресс-службы районной администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывшего главу Черноморского поселения Владимира Жигулина отстранили от работы и по решению суда отправили под домашний арест до конца октября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Возбудили уголовное дело.

Сообщалось также, что из-за долгов за электричество ранее арестовали имущество и счета администрации Черноморского городского поселения. Проблема возникла из-за необходимости снабжения поселения водой с местного водозабора, для чего требовались значительные затраты на электроэнергию для насосов.