СМИ: главу Черноморского поселения на Кубани задержали во время планерки

Информация о задержании главы Черноморского городского поселения Владимира Жигулина появилась 2 сентября.

Сообщалось, что он был задержан во время совещания в администрации Северского района. Совещание проходило под руководством и. о. главы района Дмитрия Малова.

Жигулина отстранили от работы и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Сообщалось также, что из-за долгов за электричество ранее арестовали имущество и счета администрации Черноморского городского поселения. Проблема возникла из-за возросших затрат на электроэнергию для насосов на местном водозаборе, сообщает «КП»—Кубань».

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