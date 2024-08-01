Экс-глава департамента информатизации Кубани получил 2 года принудительных работ

Бывшего начальника департамента информатизации и связи Краснодарского края суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Евгений Юшков в 2020 году занимал должность руководителя регионального департамента информатизации и связи. Он не удостоверился в надлежащем выполнении работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети администрации Кубани.

Работы выполнялись по национальному проекту «Цифровая экономика». Подозреваемый подписал документы, приняв работу, которая фактически не была выполнена.

На мужчину завели уголовное дело. На суде он не признал вину. Однако она была установлена совокупностью доказательств.

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил его к принудительным работам на два года с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд сохранил наложенный на имущество мужчины арест.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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