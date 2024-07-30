Суд взыщет 292 млн рублей с бывшего директора «Анапского проекта»

Арбитражный суд Краснодарского края определил размер субсидиарной ответственности лиц и организаций, причастных к застройщику «Анапский проект», возводившему ЖК «Парковый» в Анапе.

Согласно определению суда, размещенному в картотеке инстанции, сумма взыскания составит 292 млн рублей.

Уточняется, что 88 млн рублей взыщут с ПАО «РНКБ», АО «Кубанская управляющая компания» и экс-директора ООО «Анапский проект» Юрия Ганночки. Еще 204 млн предстоит выплатить РНКБ и «Кубанской управляющей компании».

Банк РНКБ привлекли к ответственности потому, что в 2015 году в рамках процедуры оздоровления в его структуру вошло ОАО «Крайинвестбанк». Оно в свою очередь в 2012 году принимало активное участие в реализации инвестпроекта строительства ЖК «Парковый», который должны были сдать в декабре 2026 года. Однако стройка была остановлена и 240 дольщиков не получили квартиры. Представители РНКБ на суде выступали против привлечения банка к субсидиарной ответственности.

ООО «Анапский проект» зарегистрировано в Краснодаре в 2012 году. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем было АО «Кубанская управляющая компания». В прошлом году застройщика признали банкротом, пишет газета «Ведомости Юг».

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