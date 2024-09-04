Задержанного на планерке главу поселения на Кубани отправили под домашний арест

Главу Черноморского городского поселения Владимира Жигулина задержали во время совещания в администрации Северского района.

По данным прокуратуры, Владимира Жигулина отстранили от работы. В его отношении возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, следствие уже предъявило ему обвинение.

Северский районный суд отправил Владимира Жигулина под домашний арест на два месяца до 28 октября, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о задержании главы Черноморского городского поселения Владимира Жигулина появилась 2 сентября. Сообщалось также, что из-за долгов за электричество ранее арестовали имущество и счета администрации Черноморского городского поселения. Проблема возникла из-за возросших затрат на электроэнергию для насосов на местном водозаборе.