На Кубани завели дело против женщины, выгнавшей дочь из квартиры на лестницу

СК возбудил уголовное дело в отношении жительницы Курганинска, которая выгнала из дома девятилетнюю дочь.

По данным следствия, 39-летняя женщина с 9-летней дочерью живет в одном из многоквартирных домов на улице Есенина в Курганинске. Вечером 24 сентября девочка собиралась пойти погулять, но мать была против. Произошла ссора. Во время конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол и ударила по ноги.

Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком обращении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел вечером 24 сентября в одном из многоквартирных домов Курганинска. Видео жестокого обращения с ребенком появилось в соцсетях. На записи видно, как женщина вышвырнула плачущую дочь на лестничную клетку. Девочка при этом стукнулась головой о кафельный пол. Мать пнула ребенка ногой и толкнула, после чего закрыла дверь в квартиру. Через время мать вышла и бросила вещи девочки к двери подъезда. СК начал проверку по факту применения насилия матерью к дочери.