Полиция Кубани ищет мать, которая вышвырнула дочь из квартиры головой о кафель

Видео с жестоким обращением с ребенком появилось в социальных сетях. В паблике говорят, что оно было снято на лестничной клетке одного из домов в Курганинске.

На кадрах видно, как открывается дверь квартиры, и женщина буквально вышвыривает плачущую девочку головой о кафельный пол, а затем пинает ногой и толкает, после чего закрывает дверь, приправляя все нецензурной бранью.

— «Мама выгнала из дома», — жалуется ребенок соседке сверху.

После чего мать опять вышла, уже с детским рюкзаком, и скинула вещи к двери подъезда, снова пнув девочку.

Судя по речи матери, ей не понравилось, что девочка поздно гуляла. За что она называла дочь «собакой» и «проституткой» в матерной форме.

После всего этого воспитания, мать заставила ребенка собрать свои вещи и все-таки впустила домой.

Видеороликом заинтересовались в полиции. Правоохранители сообщили, что зарегистрировали информацию об инциденте.

«В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личность гражданки на видео. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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