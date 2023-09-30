СК начал проверку по факту применения насилия матерью к дочери в Курганинске

Видео с кадрами жестокого обращения с ребенком ранее появилось в социальных сетях.

В распространенном в мессенджерах ролике видно, как мать выталкивает дочь из квартиры на лестничную площадку и применяет к ней физическую силу. Это произошло в одном из многоквартирных домов Курганинска.

Глава СКР по краю Андрей Маслов поручил организовать проверку и установить все обстоятельства произошедшего и условия воспитания девочки в семье.

Сейчас ребенок находится со своим отцом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать буквально вышвырнула плачущую девочку на лестничную клетку головой о кафельный пол, а затем пнула ногой и толкнула, после чего закрыла дверь, приправляя все нецензурной бранью. Потом мать опять вышла, уже с детским рюкзаком, и скинула вещи к двери подъезда, снова пнув девочку.