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СК начал проверку по факту применения насилия матерью к дочери в Курганинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-po-faktu-primeneniya-nasiliya-materyu-k-docheri-v-kurganinske?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СК начал проверку по факту применения насилия матерью к дочери в Курганинске
Фото t.me/krasnodarkray1

Видео с кадрами жестокого обращения с ребенком ранее появилось в социальных сетях.

В распространенном в мессенджерах ролике видно, как мать выталкивает дочь из квартиры на лестничную площадку и применяет к ней физическую силу. Это произошло в одном из многоквартирных домов Курганинска.

Глава СКР по краю Андрей Маслов поручил организовать проверку и установить все обстоятельства произошедшего и условия воспитания девочки в семье.

Сейчас ребенок находится со своим отцом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать буквально вышвырнула плачущую девочку на лестничную клетку головой о кафельный пол, а затем пнула ногой и толкнула, после чего закрыла дверь, приправляя все нецензурной бранью. Потом мать опять вышла, уже с детским рюкзаком, и скинула вещи к двери подъезда, снова пнув девочку.

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