На Кубани защита отмывшего 8,3 млн рублей блогера хочет пойти на мировую

Заседание по делу о признании уроженца станицы Динской Андрея Сидоропуло банкротом прошло в Арбитражном суде Краснодарского края. Блогера уже осудили за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе заседания представитель Сидоропуло попросил суд утвердить ходатайство об утверждении мирового соглашения. Ранее сторона защиты блогера подавала на это заявление.

Представитель налогового органа в ходе суда согласился утвердить мировое соглашение. Суд объявил перерыв по делу, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Сидоропуло продавал курсы по арбитражу трафика. В процессе изучения курсов покупатели понимали, что всю информацию он брал из открытых источников, и пытались вернуть деньги. Однако Сидоропуло и вся его команда переставали выходить на связь. Стоимость у блогера обучения составляла от 30 до 400 тыс. рублей. В январе 2023 года Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск.

Блогера задержали спустя 1,5 года — в августе 2024-го. От действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек. Общая сумма ущерба — 8,3 млн рублей.

На стадии предварительного расследования прокурор заключил с Сидоропуло досудебное соглашение о сотрудничестве. Блогер полностью признал вину. Его дело рассматривали в особом порядке. За мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств в особо крупном размере Сидоропуло приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу.

Подпишись, здесь всегда интересно.