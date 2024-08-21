В Краснодаре спустя 1,5 года задержали известного инфоблогера Андрея Сидоропуло
Автора финансовых онлайн-курсов Андрея Сидоропуло подозревают в мошенничестве. На него завели уголовное дело.
По данным следствия, Андрей Сидоропуло как индивидуальный предприниматель вместе с другими соучастниками продавал авторские образовательные программы обучения арбитражу трафика и курсы по системе. Он рекламировал себя как высококлассного специалиста в этой сфере и автора программ, а также заявлял, что аналогов программе нет, и гарантировал заработок еще на начальных стадиях обучения. Офисы работали в Москве и Краснодаре.
От действий блогера и его сообщников пострадали не менее 40 человек, которые платили за образовательные программы от 48,8 до 389,9 тыс. рублей. Общая сумма ущерба — 8,3 млн рублей.
Сидоропуло задержали, ему предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Сидоропуло из станицы Динской продавал курсы по арбитражу трафика. Стоимость обучения составляла от 30 до 400 тыс. рублей. В январе прошлого года его объявили в федеральный розыск.