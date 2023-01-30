В федеральный розыск объявили кубанского блогера, продававшего онлайн-курсы за 400 тыс. рублей
Происшествия
30.01.2023 13:09
Андрей Сидоропуло из станицы Динской продавал курсы по арбитражу трафика. Стоимость обучения составляла от 30 до 400 тыс. рублей.
В процессе изучения покупатели понимали, что всю информацию для уроков блогер брал из открытых источников. Когда они попытались вернуть деньги, Сидоропуло и вся его команда перестали выходить на связь. По информации из соцсетей, иск с требованием возврата средств подали около 50 человек.
МВД России объявило блогера в федеральный розыск. Статья, по которой проходит разыскиваемый, не уточняется, сообщает РИА «Новости».
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