В федеральный розыск объявили кубанского блогера, продававшего онлайн-курсы за 400 тыс. рублей

Андрей Сидоропуло из станицы Динской продавал курсы по арбитражу трафика. Стоимость обучения составляла от 30 до 400 тыс. рублей.

В процессе изучения покупатели понимали, что всю информацию для уроков блогер брал из открытых источников. Когда они попытались вернуть деньги, Сидоропуло и вся его команда перестали выходить на связь. По информации из соцсетей, иск с требованием возврата средств подали около 50 человек.

МВД России объявило блогера в федеральный розыск. Статья, по которой проходит разыскиваемый, не уточняется, сообщает РИА «Новости».

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