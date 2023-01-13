В Краснодаре в суд направили дело «любимого зятя» из TikTok, обвиняемого в убийстве и грабежах

Мужчину будут судить за убийство, разбои и 68 эпизодов краж, грабежей и незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также за применение насилия в отношении полицейских.

По данным следствия, 22 декабря 2020 года 44-лений житель Темрюкского района застрелил пожилого мужчину в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской и похитил из сейфа драгоценности. Также в середине апреля 2021 года в селе Цибанобалка в Анапе мужчина вечером выстрелил из пистолета по ногам полицейским и скрылся с места преступления.

В ходе следствия также установили причастность мужчины к 58 кражам ценных вещей стоимостью от нескольких тысяч до 1,6 млн рублей, а также оружия и боеприпасов. Кражи он совершал в период с 2015 года по январь 2022 года в различных населенных пунктах Темрюкского района и Анапы. Оружие он хранил до момента задержания. В общей сложности сумма ущерба потерпевшим превысила 17,3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого объявили в международный розыск. Его задержали в январе 2022 года в Краснодаре.

В ходе следствия у подозреваемого изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные ювелирные украшения и другие вещественные доказательства. В целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на денежные средства обвиняемого был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, подозреваемый застрелил 63-летнего мужчину и похитил украшения стоимостью около 300 тыс. рублей. А спустя время стал сниматься в видео жены в TikTok. По данным соцсетей, Алексей Щетинин — муж известной на Кубани Instagram- и TikTok-блогера. Видеозаписи с его участием набирали миллионы просмотров. После задержания в январе 2022 года мужчину поместили под стражу. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых ему преступлений обвиняемый признал.