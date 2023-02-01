На Кубани задержали полицейского, который сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло ночью 28 января на улице Вольной в Усть-Лабинске.

По версии следствия, 52-летний полицейский ехал на автомобиле Kia Rio по улице Вольной в сторону Молодежной. В районе пересечения с улицей Карла Либкнехта мужчина не уступил дорогу 60-летнему пешеходу и сбил его. После этого водитель скрылся с места аварии. Очевидцы вызвали скорую, пешехода госпитализировали.

Возбудили уголовное дело. Полицейского задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся под контролем краевого следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель на иномарке сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Установили, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. СК начал проверку ДТП с участием полицейского.