На Кубани суд взыскал с бизнесмена Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в октябре рассмотрел иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сведения, распространенные Олегом Тиньковым, суд признал не соответствующими действительности и оскорбительными. Суд обязал Тинькова в течение одного дня с момента вступления решения в законную силу удалить данные сведения.

Олега Тинькова суд обязал в течение 3 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть распространенную им и не соответствующую действительности информацию, сделав публикацию в соцсетях. Суд обязал компанию Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ) в течение одного дня удалить не соответствующие действительности сведения.

Суд также взыскал с Тинькова в пользу Дерипаски 10 млн рублей морального вреда и еще 10 млн рулей — в качестве компенсации репутационного вреда.

Кроме того, с Тинькова и компании Meta Platforms* (признана экстремистской и запрещена в РФ) в пользу Дерипаски взыскали судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей с каждого. Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях. Дерипаска в рамках гражданского иска требовал взыскать с Олега Тинькова «компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей». Адвокат Дерипаски Алексей Мельников уточнил, что иск подали из-за оскорбительных высказываний Тинькова на личной странице в Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ).