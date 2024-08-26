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На Кубани собирают пятую фуру с гуманитарной помощью для жителей Курской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-sobirayut-pyatuyu-furu-s-gumanitarnoj-pomoshhyu-dlya-zhitelej-kurskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

Кубанцы привозят в пункты приема необходимые продукты питания, средства личной гигиены, корм для животных. Некоторые активисты привозят мелкую бытовую технику.

Ранее неравнодушные жители Кубани уже отправили в Курск четыре фуры с «Грузом добра».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», казаки и добровольцы продолжают собирать гуманитарную помощь для военных и жителей новых регионов. За июль и август Кубанское казачье войско отправило в зону боевых действий более 300 т грузов.

Кроме всего прочего, солдаты часто получают от кубанцев письма с добрыми словами, стихами и рисунками. По словам военнослужащих, такие весточки, кем бы они ни были написаны, греют им душу.

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