Фестиваль «СВОих Героев достойны» прошел в Динском районе

В станице Пластуновской в августе состоялся фестиваль военно-прикладных дисциплин и добровольческих объединений Краснодарского края «СВОих Героев достойны».

Фестиваль посетил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, командир отряда «Кубань» Сергей Шевченко, участники специальной военной операции, члены военно-патриотических клубов, общественники и казаки.

Открывая фестиваль, Александр Власов отметил, что цель мероприятия — объединить добровольческие групп для обмена опытом и поддержки участников СВО.

«Краснодарский край — один из флагманов военно-патриотического воспитания, сейчас более 8,3 тыс. казаков выполняют боевые задачи на фронте, демонстрируя мужество и героизм. Почти 5 тыс. т гуманитарных грузов направило Кубанское казачье войско в зону проведения спецоперации, и эта работа продолжается на постоянной основе», — добавил атаман Кубанского казачьего войска.

Во время фестиваля на СВО передали очередную партию гуманитарной помощи. В рамках фестиваля обсудили обучение добровольцев и участников гуманитарных миссий.

Кроме того, прошли мастер-классы по управлению беспилотниками, тактико-огневой подготовке, плетению маскировочных сетей и метанию ножей, а также выставки оружия и средств радиосвязи, соревнования по военно-прикладным видам спорта и футболу. Казаки угостили гостей фестиваля солдатской кашей. Для участников мероприятия выступили творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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