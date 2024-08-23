Вениамин Кондратьев: гуманитарная помощь поднимает боевой дух бойцов СВО

В краснодарском Театре защитника Отечества 23 августа прошло торжественное награждение добровольцев и участников гуманитарных миссий в зоне СВО. Участие в нем принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В мероприятии также участвовали начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-майор Александр Туляганов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Власов, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Краснодарском крае Александр Старовойтов, глава Кубанской митрополии, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Сейчас героями являются не только те, кто на передовой, но и те, кто занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов, отметил губернатор края.

«Вы отправляете продовольствие, медикаменты, обмундирование, технику. Эта помощь дорогого стоит. В посылках и письмах незримая теплота ваших сердец, а это особенно ценно, потому что поднимает боевой дух, укрепляет веру в правоту нашего дела. Важно, чтобы никто не оставался в стороне. Потому что без этой победы нет будущего ни у России, ни у наших детей и внуков», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Благодаря жителям региона, волонтерам и лично губернатору оказывается гуманитарная помощь нашим добровольческим отрядам. Всего под шефским контролем края — пять отрядов. Все это стало возможным благодаря людям, которые беззаветно отдают все силы этой работе, обладают высоким профессионализмом, решительно выполняют поставленные задачи», — отметил генерал-майор Александр Туляганов.

Патриотизм жителей края свое отражение в возрастающем добровольческом движении. Так, с начала СВО в эти формирования пошли более 6 тыс. кубанцев, из них около 1 тыс. — получили госнаграды за службу, добавил Туляганов.

«В самые тяжелые времена наши люди вставали на защиту Родины. И сегодня страна вместе с жителями – на передовой. Мы награждаем тех, кто особо отличился при оказании гуманитарной помощи. В народе говорят: «На таких земля держится». Мы все готовы оказывать поддержку, делать все, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались. Спасибо за то, что помогаете фронту», — сказал Юрий Бурлачко.

В конце добровольцам, участники гуманитарных миссий и работникам мобилизационной сферы вручили заслуженные награды и ценные подарки.

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