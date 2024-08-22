«Спасибо людям за поддержку»: кубанцы продолжают передавать гумпомощь бойцам СВО

Казаки и добровольцы продолжают собирать гуманитарную помощь для военных и жителей новых регионов. За июль и август Кубанское казачье войско отправило в зону боевых действий более 300 т грузов.

С каждым днем к сбору гуманитарной помощи присоединяется все больше кубанцев. Они делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, приносят продукты, средства личной гигиены и многое другое.

С первых дней спецоперации для казаков сбор и доставка гумпомощи для бойцов стало ежедневной задачей. Помимо еды и одежды, они передают квадрокоптеры, средства РЭБ, автомобили.

Кроме всего прочего, солдаты часто получают от кубанцев письма с добрыми словами, стихами и рисунками. По словам военнослужащих, такие весточки, кем бы они ни были написаны, греют им душу.

«Хочется людям говорить спасибо за их поддержку и помощь. Без помощи тыла бойцам на передовой было бы, наверное, в 10 раз сложнее и тяжелее», — делится командир отряда «БАРС-11», позывной «Ямаха».

Также кубанцы оказывают поддержку жителям Курской области. Им уже отправили несколько сотен тонн продуктов и вещей первой необходимости. А казаки отправляют людям воду, медикаменты, детское питание и средства личной гигиены.

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