Для бойцов СВО сплели 50 тыс. кв. метров маскировочных сетей в Крымском районе

Такой рекорд установили волонтеры Молдаванского сельского поселения. Они уже передали маскировочные сети военнослужащим.

Маскировочные сети в этом населенном пункте изготовили вручную за 555 дней. Вклад волонтеров в общую победу получился символичным, ведь он совпал с празднованием Всемирного дня гуманитарной помощи.

«Искренне благодарю тружениц и тружеников тыла, группу «Масксети фронту», мастериц Молдаванского сельского поселения за такой весомый вклад в победу! Спасибо всем волонтерам Крымского района! Ваш вклад в общее дело — бесценен!» — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

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