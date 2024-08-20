Для бойцов СВО сплели 50 тыс. кв. метров маскировочных сетей в Крымском районе
Общество
20.08.2024 10:15
Такой рекорд установили волонтеры Молдаванского сельского поселения. Они уже передали маскировочные сети военнослужащим.
Маскировочные сети в этом населенном пункте изготовили вручную за 555 дней. Вклад волонтеров в общую победу получился символичным, ведь он совпал с празднованием Всемирного дня гуманитарной помощи.
«Искренне благодарю тружениц и тружеников тыла, группу «Масксети фронту», мастериц Молдаванского сельского поселения за такой весомый вклад в победу! Спасибо всем волонтерам Крымского района! Ваш вклад в общее дело — бесценен!» — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.
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