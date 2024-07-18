Кубанские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети с лентами-оберегами

Житель станицы Советской Новокубанского района Максим Касицкий основал одну из самых массовых добровольческих организаций для помощи бойцам СВО — «Zа Наших».

Сейчас в нее входят десятки тысяч кубанцев. Среди них есть и просто неравнодушные люди, и те, чьи близкие сейчас находятся на фронте, и те, кто потерял на СВО членов своей семьи.

Волонтеры часто передают бойцами гуманитарную помощь, а также маскировочные сети, которые плетут сами.

«Здесь еще есть ленты-обереги, на которых местные школьники написали свои пожелания скорейшего возвращения. Позже их вплетут в маскировочные сети», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

По словам Максима Касицкого, бойцы благодарны волонтерами за помощь. Слова благодарности они написали на дверях его «Газели».

«Образ жизни уже такой появился. До Победы идем, до победного», — добавляет основатель волонтерской группы «Zа наших».

Участники группы также передают продукты и медикаменты в детские дома и госпитали.