На Кубани с начала года из-за отравления грибами в реанимацию попали 43 человека

Об этом 13 ноября рассказал вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко.

Он напомнил, что в регионе участились случаи отравления грибами. Так, за последние две недели в больницу Горячего Ключа обратились 11 человек, из них трое — дети. Несколько человек в тяжелом состоянии доставили в ККБ № 1.

«Всех пациентов спасли и уже выписали из больниц. Но я хочу обратить внимание своих подписчиков: отравление грибами — это тяжелое состояние, которое может привести к полиорганной недостаточности и смерти. Особенно тяжело переносят отравление дети в возрасте до 12-14 лет и люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Обеим группам пациентов противопоказано употребление даже съедобных грибов», — подчеркнул Руденко.

Вице-губернатор рассказал, что с начала года в больницы региона с отравлением грибами попали 43 человека. Из них 17 пациентов лечились в ККБ № 1. Для сравнения — в прошлом году в ККБ № 1 было шесть таких пациентов. Летальных исходов в результате отравления грибами в этом году не было. Руденко призвал быть осторожными при употреблении грибов.

«Сейчас сезон так называемый «тихой охоты», я понимаю любителей сходить в лес, собрать грибы. Но если вы не уверены в том, что эти дары леса безопасны, не употребляйте их в пищу, не рискуйте собой и своими близкими. Всем крепкого здоровья!» — написал Руденко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», содержащийся в грибах токсин не разрушается термической обработкой, замораживанием или сушкой.

По словам завотделением терапии Горячеключевской ЦРБ Андрея Лесового, первые симптомы отравления могут проявиться не через полчаса, а через сутки или двое.

В числе таких симптомов — тошнота, многократная рвота, сильные боли в животе, диарея (часто с примесью крови). Также к признакам отравления относятся головокружение, слабость, головная боль, нарушение сознания, судороги, галлюцинации. Кроме того, пациенты могут ощущать учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, повышенное потоотделение, озноб. При поражении печени наблюдаются пожелтение кожи и белков глаз.

