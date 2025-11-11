Грибной сезон в Краснодарском крае: как избежать отравления

В Горячем Ключе с 30 октября в больницу с отравлением грибами обратились уже 11 человек.

Как сообщают врачи, ядовитые грибы содержат различные токсины в высокой концентрации. Их невозможно нейтрализовать термообработкой, замораживанием или сушкой. Даже небольшое количество ядовитых грибов может вызвать тяжелое поражение печени, почек или нервной системы.

Чтобы распознать отравление, важно знать основные симптомы. У человека могут возникнуть тошнота, рвота, галлюцинации, судороги, проблемы с сердцебиением и давлением. Например, при поражении печени могут пожелтеть кожа и белки глаз.

После употребления потенциально ядовитого гриба не стоит успокаиваться, если недуг не чувствуется. Симптомы могут появиться не только через 30 минут, но и через сутки или двое. Дальнейшие действия при отравлении предельно просты. Никакого самолечения — только вызов медиков по номерам 103 или 112. Если бригада скорой помощи скажет, что нужна госпитализация, отказываться не стоит.

Чтобы избежать интоксикации, стоит запомнить несколько правил. Если видите незнакомый гриб, проходите мимо. Если он поврежден или странно пахнет, его также не стоит класть в корзину. Не собирайте грибы вблизи автодорог, ж/д путей, полей с сельхозугодиями и не рискуйте покупать их у трассы.

Также не стоит употреблять грибы в сыром виде. Хранить их долго тоже нельзя, поэтому обрабатывать надо в первый же день сбора. Перед употреблением рекомендуется не пить алкоголь. Блюда с грибами специалисты также рекомендуют не предлагать детям и беременным женщинам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двоих пациентов, отравившихся грибами, в тяжелом состоянии из Горячеключевской районной больницы перевели в медучреждения Краснодара.

