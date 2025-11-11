Больше 10 человек отравились грибами в Горячем Ключе

С 30 октября в Горячеключевскую районную больницу с отравлением грибами обратились уже 11 человек.

Двоих пациентов в тяжелом состоянии перевели в больницы Краснодара. Заведующий отделением терапии Горячеключевской ЦРБ Андрей Лесовой рассказал, что содержащиеся в ядовитых грибах токсины даже в небольшом количестве способны привести к тяжелым поражениям печени, почек и ЦНС. Он также подчеркнул, что яд невозможно нейтрализовать термической обработкой, замораживанием или сушкой.

Он также напомнил, что первые симптомы отравления могут проявиться, вопреки распространенному мнению, не через полчаса, а через сутки или двое.

В числе распространенных симптомов, указывающих на отравление грибами — тошнота, многократная рвота, сильные боли в животе, диарея (часто с примесью крови). Также к признакам отравления относятся головокружение, слабость, головная боль, нарушение сознания, судороги, галлюцинации. Кроме того, пациенты могут ощущать учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, повышенное потоотделение, озноб. При поражении печени наблюдаются пожелтение кожи и белков глаз.

Заметив у себя или близких тревожные симптомы необходимо вызвать скорую помощь (номера 103 и 112). Самолечением заниматься категорически нельзя.

Чтобы не стать жертвой «тихой охоты» стоит соблюдать простые правила:

не уверены, что гриб съедобный — не берите. То же касается дряхлых, поврежденных или дурно пахнущих грибов;

не собирайте и не покупайте грибы вблизи автодорог, ж/д путей, полей с сельхозугодиями;

не ешьте грибы сырыми;

не храните долго свежие грибы. Обрабатывать нужно в этот же день;

не запивайте грибы алкоголем — он усиливает действие токсинов.

Кроме того, не стоит предлагать с грибами детям и беременным — для них отравление наиболее опасно, сообщает пресс-служба Горячеключевской ЦРБ.

Читайте также: на поляну с редкими черными лисичками наткнулись грибники в Адыгее.

Подпишись, здесь всегда интересно.