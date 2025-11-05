Logo
Общество
На поляну с редкими черными лисичками наткнулись грибники в Адыгее
Скриншот видео t.me/tipich_apsheronsk

Черные грибы-деликатесы — настоящая редкость для лесов Краснодарского края и Адыгеи.

Находкой поделились в соцсетях. По словам обнаруживших поляну в Адыгее грибников, они собрали полную корзину черных лисичек, а «грибы все не заканчиваются». На видео отмечают, что деликатес растет «буквально везде».

Вороночник рожковидный, или черная лисичка, — очень редкий гриб, который обычно встречается в дубовых и хвойных лесах Европы, Азии и Сибири. Они ценятся за богатый, дымчатый аромат, который усиливается при сушке.

Читайте также: белый итальянский трюфель обнаружили в лесах Туапсинского округа. Ранее считалось, что самый ценный вид трюфеля — Tuber magnatum произрастает в природе только в странах Южной и Центральной Европы.

Уникальное открытие сделали биологи Иркутского госуниверситета после отбора трюфелей вблизи села Молдовановка в сосновом лесу. Это первый случай обнаружения такого трюфеля в России.

