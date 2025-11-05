На Кубани с 2026 года увеличат размер регионального маткапитала

Об индексации единовременной региональной выплаты 5 ноября сообщил вице-губернатор Александр Руденко.

Как отметил заместитель главы края, в этом году размер регионального материнского капитала на Кубани составляет 160 тыс. 707 рублей. В 2026 году прогнозируемая сумма с учетом индексации превысит 167 тыс. рублей.

«Введена эта мера поддержки в крае более 10 лет назад. Свыше 50 тыс. наших семей уже воспользовались кубанским маткапиталом. По решению губернатора теперь деньги можно направить не только на ипотеку и решение жилищного вопроса, но и на лечение и реабилитацию детей, обучение, газификацию дома», — написал Александр Руденко в Telegram.

Замглавы края также напомнил, что в следующем году пособие по беременности и родам проиндексируют на федеральном уровне. Для получения выплат женщине необходимо написать заявление на отпуск по уходу за ребенком своему работодателю. Отделение СФР по краю выплатит всю сумму единовременно не более чем через 10 дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», максимальный размер пособия по беременности и родам в стране в следующем году превысит 955 тыс. рублей. Рост выплаты связан с преобразованиями в системе соцстрахования.

С начала года краевой маткапитал получили более 4,5 тыс. семей на Кубани. Его предоставляют многодетным семьям в рамках нацпроекта «Семья».

