Размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 тыс. рублей в России

О размере пособия в 2026 году сообщили в Соцфонде РФ.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в стране в следующем году превысит 955 тыс. рублей. Это более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказал глава Социального фонда Сергей Чирков.

«Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 тыс. 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 тыс. 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 тыс. 355 рублей, а в 2026 году составит 955 тыс. 836 рублей», — отметил Чирков.

По словам руководителя СФР, рост размера выплаты, в том числе, связан с преобразованиями в системе соцстрахования — объединением фондов, введением единого тарифа и установлении с 2023 года единой облагаемой базы страховых взносов.

Чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины, ей достаточно двух календарных лет официального трудового стажа перед выходом в декретный отпуск.

Чирков отметил, что легальный статус занятости является решающим фактором, определяющим не только право на получение пособия, но и его максимально возможный размер, сообщает ТАСС.

Читайте также: маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2026 года на уровень фактической инфляции — на 6,8%.

