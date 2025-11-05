Краевой маткапитал на Кубани с начала года получили более 4,5 тыс. семей

Региональный материнский капитал предоставляют многодетным семьям в рамках нацпроекта «Семья».

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе проживают 95 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 305 тыс. детей.

«Именно они — настоящая гордость и опора Краснодарского края», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что для этой категории населения в крае действуют порядка 20 мер соцподдержки, в том числе региональный маткапитал, которым с начала текущего года воспользовались более 4,5 тыс. многодетных семей. Его размер составляет 161 тыс. рублей.

«Ежегодно индексируем эту выплату, которую можно направить на решение жилищных вопросов, обеспечение качественного образования и здоровья детей. Такой подход позволяет жителям чувствовать себя увереннее и создавать на Кубани большие крепкие семьи», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Региональный материнский капитал выплачивают единоразово на третьего и последующих детей. На выделенные средства можно приобрести недвижимость, оплатить ипотеку, образование, медицинскую реабилитацию, а также направить их на газификацию.

По поручению губернатора с апреля текущего года в Краснодарском крае сократили срок выдачи уведомления на региональный маткапитал — теперь процесс длится 15 рабочих дней вместо 30. Кроме того, уменьшили количество предоставляемых документов.

За последние 10 лет число многодетных семей в Краснодарском крае увеличилось почти в два раза. В 2025 году на их поддержку выделили 45 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

