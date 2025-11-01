Досрочный выход на пенсию для многодетных мам предложили ввести в России

В Госдуме РФ предложили снизить для многодетных матерей требования по стажу и пенсионным баллам, а также увеличить их начисление за детей.

Депутат Сергей Миронов убежден, что возможность раньше выйти на пенсию станет мотивацией для рождения большего числа детей.

«Если наши поправки примут, то, например, маме пятерых детей не нужно будет работать для досрочной пенсии, стажа за детей ей хватит. И это правильно, потому что пенсионная система также должна поощрять многодетность», — пояснил Миронов.

Парламентарий также добавил, что эта инициатива не только материально поддержит будущих мам, но и позволит минимизировать риски ухудшения здоровья женщины и ребенка на фоне стресса, сообщает 360.ru.

