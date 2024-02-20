На Кубани прокуратура проверит вуз, студентка которого умерла от передозировки

Информация о смерти 17-летней студентки Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации от передозировки неизвестным веществом распространилась в соцсетях 19 февраля.

Прокуратура края взяла под контроль проверку по факту гибели девушки. Для определения причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время она не завершена. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом.

В связи с участившимися случаями гибели студентов Университета кооперации в результате немедицинского употребления лекарств, прокуратура организовала проверку вуза.

В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка родителям по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщалось, что погибшая девушка училась на одном курсе вместе со студентками, которые якобы принимали запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца.