Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани прокуратура проверит вуз, студентка которого умерла от передозировки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-prokuratura-proverit-vuz-studentka-kotorogo-umerla-ot-peredozirovki
На Кубани прокуратура проверит вуз, студентка которого умерла от передозировки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о смерти 17-летней студентки Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации от передозировки неизвестным веществом распространилась в соцсетях 19 февраля.

Прокуратура края взяла под контроль проверку по факту гибели девушки. Для определения причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время она не завершена. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом.

В связи с участившимися случаями гибели студентов Университета кооперации в результате немедицинского употребления лекарств, прокуратура организовала проверку вуза.

В ходе проверки дадут оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка родителям по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщалось, что погибшая девушка училась на одном курсе вместе со студентками, которые якобы принимали запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях