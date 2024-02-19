В Краснодаре студентка вуза погибла от передозировки неизвестными веществами

В соцсетях 19 февраля появилась информация о том, что студентка Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации погибла от передозировки неизвестным веществом.

Сообщалось, что девушка училась на одном курсе вместе со студентками, которые якобы принимали запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца. По факту сообщения организована проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Организована проверка. Проверят от и до, включая откуда у девушки вещества, которыми она отравилась», — рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее первокурсницы ККИ РУК опубликовали в соцсетях видео, как употребляют запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца.