В Краснодаре студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца

Первокурсницы из краевого центра опубликовали в соцсетях видео, как употребляют запрещенные вещества на иконе Святителя Николая Чудотворца.

Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Неадекватные первокурсницы из Краснодара употребляли запрещенные вещества прямо на иконе Святителя Николая Чудотворца. Свои «подвиги» они снимали на видео и выложили в соцсети. Обратимся в МВД России с просьбой о проведении проверки», — написала Мизулина в Telegram.

Полиция Краснодара организовала проверку на основании выявленной в интернете информации. В ходе нее проверят указанные сведения, личности девушек установят, их действиям дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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