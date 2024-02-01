Жителя Кубани с 5 кг «синтетики» задержали на трассе в Волгоградской области

Автомобиль 46-летнего жителя Краснодарского края полицейские остановили на 183 км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Волгоградской области. В салоне машины нашли крупную партию N-метилэфедрона.

Сообщается, что легковушку проверили в рамках отработки оперативной информации о межрегиональном наркокурьере. Правоохранители предполагали, что мужчина перевозит крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. При проверке автомобиля они обнаружили в салоне свертки с N-метилэфедроном общей массой почти 5 кг. Водителя задержали.

По данным следствия, житель Кубани купил «синтетику» в Волгоградской области и вез его в другой регион. На мужчину завели уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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