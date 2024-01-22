Около килограмма «синтетики» полицейские нашли в лесу под Кореновском

В Кореновском районе полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Оперативники получили информацию, что 32-летняя местная жительница делает закладки. Сведения подтвердились. Оказалось, что злоумышленница приобрела оптовую партию «синтетики» в интернете — около 1 кг N-метилэфедрона — и спрятала ее в лесу.

Также было установлено, что закладчица сбывала запрещенные вещества в Динском районе. Против нее возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сейчас задержанная находится под домашним арестом.

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