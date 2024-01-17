Полиция нашла у пьяного прохожего в Сочи пакеты с 2 кг мефедрона

Оптового закладчика наркотиков задержали с поличным на одной из улиц в Хостинском районе.

Сотрудники ППС во время патрулирования заметили подозрительного мужчину, который шел по улице в состоянии наркотического опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. При личном досмотре у 23-летнего парня нашли свертки с мефедроном.

Правоохранители решили проверить его жилье. В квартире у парня нашли пакеты с мефедроном, а также упаковочный материал и электронные весы.

Помимо этого, полицейские выяснили места, где парень ранее оборудовал тайники с закладками. Оттуда изъяли пакеты с мефедроном общей массой свыше 2 кг.

На задержанного завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Парня уже заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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