На 12 лет осудили жительницу Кубани, которая давала мефедрон сыну от зубной боли

Преступление произошло на территории Новопокровского района. Уголовное дело рассмотрели в местном суде.

Следствие установило, что 33-летняя местная жительница давала наркотическое средство мефедрон своему 11-летнему сыну от боли. Она также склоняла ребенка курить «соль». Кроме того, женщина давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги.

Подозреваемая отказалась признавать вину на судебном заседании. Однако судье представили доказательства по этому делу.

Местную жительницу признали виновной в склонении детей к употреблению наркотиков по ч.3 ст. 230 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Сына осужденной по решению суда передали родственникам под временную опеку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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