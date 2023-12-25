Девушка получила 13 лет колонии за закладки с мефедроном на кладбище на Кубани

Преступление произошло еще в начале декабря 2021 года в станице Белая Глина.

Суд установил, что 32-летняя местная жительница приобрела мефедрон массой 2,19 гр и в тот же день решила оставить его в закладках. Она оставила тайники на местном Николаевском кладбище — одну возле уличного туалета, а вторую между надгробиями.

Она сфотографировала свои закладки и отправила снимки в мессенджере заказчику. Одна из этих фотографий оказалась у полицейских, злоумышленницу задержали.

Суд признал подозреваемую виновной в покушении на сбыт наркотиков и назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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