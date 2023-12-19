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Жительница Геленджика получила 8,5 колонии лет за жесткое убийство знакомого

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-gelendzhika-poluchila-8-5-kolonii-let-za-zhestkoe-ubijstvo-znakomogo
Жительница Геленджика получила 8,5 колонии лет за жесткое убийство знакомого
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 31 марта. Уголовное дело рассмотрели в Геленджикском городском суде.

По версии следствия, в тот день 27-летняя местная жительница после употребления алкогольных напитков в частном доме схватила кухонный нож и зарезала своего знакомого из-за личной неприязни.

Девушка нанесла ножом многочисленные удары в голову, грудь и плечо. Мужчина умер на месте от большой потери крови.

Суд признал местную жительницу виновной в умышленном убийстве. Ей назначили 8,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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