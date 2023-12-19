Жительница Геленджика получила 8,5 колонии лет за жесткое убийство знакомого

Преступление произошло днем 31 марта. Уголовное дело рассмотрели в Геленджикском городском суде.

По версии следствия, в тот день 27-летняя местная жительница после употребления алкогольных напитков в частном доме схватила кухонный нож и зарезала своего знакомого из-за личной неприязни.

Девушка нанесла ножом многочисленные удары в голову, грудь и плечо. Мужчина умер на месте от большой потери крови.

Суд признал местную жительницу виновной в умышленном убийстве. Ей назначили 8,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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