Двое жителей Кубани получили сроки за похищение и доведение до самоубийства

Преступление произошло в станице Динской летом 2018 года. Уголовное дело рассмотрели в Динском районном суде.

Суд установил, что 29-летний мужчина купил у знакомого автомобиль в рассрочку. После этого продавец потребовал выплатить всю сумму. Новый хозяин машины пошел на эти условия и за несколько месяцев погасил долг.

Несмотря на это, продавец автомобиля продолжил вымогать деньги у покупателя. В августе 2018 он вместе с сообщником похитил мужчину в Сочи и перевез его в Динскую. Покупателя насильно удерживали в доме и требовали 500 тыс. рублей.

Через несколько дней мужчина отдал похитителям 450 тыс. рублей и новый айфон. Из-за насилия и постоянных угроз молодой человек попытался покончить с собой. К счастью, его удалось спасти.

Суд признал подозреваемых виновными в вымогательстве, похищении человека и доведении до самоубийства. Продавцу автомобиля назначили 10 лет лишения свободы, а его сообщнику — 8,5 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Отбывать наказание 46-летний и 52-летний подсудимые будут в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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