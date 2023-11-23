Пособник преступника, застрелившего 3 человек на Кубани, получил 15 лет колонии

Речь идет о преступлении, произошедшем в марте 2017 года в станице Казанской. Тогда Магомедрасул Абдулмеджидов открыл стрельбу из автомата Калашникова по местному бильярдному клубу из-за произошедшего ранее конфликта.

Перед совершением преступления мужчина попросил своего друга — 40-летнего Романа Колесникова привезти ему автомат. Он подъехал к бильярдному клубу в Казанской на автомобиле Lada Kalina с оружием и боеприпасами. После этого Колесников подъехал к клубу, а Абдулмеджидов открыл стрельбу из автомата по скоплению людей с заднего сиденья машины.

В результате преступления погибли трое местных жителей, еще пятеро получили огнестрельные ранения. Все они не были участниками произошедшего ранее конфликта.

За убийство людей Абдулмеджидов в 2019 году получил 24 года колонии строгого режима. Колесников долгое время после преступления находился в федеральном розыске.

Краснодарский краевой суд признал Колесникова виновным в пособничестве в покушении на убийство и незаконном обороте оружия, назначив ему 15 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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