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Пособник преступника, застрелившего 3 человек на Кубани, получил 15 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posobnik-prestupnika-zastrelivshego-3-chelovek-na-kubani-poluchil-15-let-kolonii
Пособник преступника, застрелившего 3 человек на Кубани, получил 15 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет о преступлении, произошедшем в марте 2017 года в станице Казанской. Тогда Магомедрасул Абдулмеджидов открыл стрельбу из автомата Калашникова по местному бильярдному клубу из-за произошедшего ранее конфликта.

Перед совершением преступления мужчина попросил своего друга — 40-летнего Романа Колесникова привезти ему автомат. Он подъехал к бильярдному клубу в Казанской на автомобиле Lada Kalina с оружием и боеприпасами. После этого Колесников подъехал к клубу, а Абдулмеджидов открыл стрельбу из автомата по скоплению людей с заднего сиденья машины.

В результате преступления погибли трое местных жителей, еще пятеро получили огнестрельные ранения. Все они не были участниками произошедшего ранее конфликта.

За убийство людей Абдулмеджидов в 2019 году получил 24 года колонии строгого режима. Колесников долгое время после преступления находился в федеральном розыске.

Краснодарский краевой суд признал Колесникова виновным в пособничестве в покушении на убийство и незаконном обороте оружия, назначив ему 15 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: зарезавший друга во время застолья житель Краснодарского края получил восемь лет колонии. Убийство произошло 14 июля в поселке Степном Курганинского района.

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