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Зарезавший друга во время застолья житель Кубани получил восемь лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshij-druga-vo-vremya-zastolya-zhitel-kubani-poluchil-vosem-let-kolonii
Зарезавший друга во время застолья житель Кубани получил восемь лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло 14 июля в поселке Степном Курганинского района.

Суд установил, что в тот вечер мужчины вместе пили алкоголь в частном доме, а потом поссорились. Во время конфликта 55-летний местный житель схватил нож и ударил им 58-летнего знакомого. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Курганинский районный суд согласился с доказательствами гособвинителя и признал подозреваемого виновным в убийстве. Мужчине назначили 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить мужчину, до смерти избившего друга из-за упреков. Преступление произошло 4 апреля в станице Павловской. Следователи уже завершили расследование этого уголовного дела.

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